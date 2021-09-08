قطع المياه 9 ساعات عن عدة مناطق في المنصورة بالدقهلية

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إن صندوق تطوير العشوئيات يجري أعمال ربط خطوط مياه الشرب بشارع محمد فتحي، مع شارع الجمهورية، غدًا الخميس، لمدة 9 ساعات، بداية من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى التاسعة صباحًا.

وأضافت الشركة أن الأمر يستدعي قطع مياه الشرب عن بعض المناطق، وهي: المشاية السفلية، وشارع الجمهورية، وشارع البشلاوي المقابل لفيلا غيث، وشارع محمود سامي، وتخفيض ضغوط مياه الشرب بشارع جيهان بغرب المنصورة.

وتهيب الشركة بالمواطنين والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز؛ تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.