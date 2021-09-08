أشاد الإعلامي أحمد موسى، باختيار اتحاد الكرة كارلوس كيروش، مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

وأكد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن «كيروش» مدرب منتخبات من العيار الثقيل، مضيفا أن المدرب البرتغالي متميز ولديه خبرة قوية جدا مع المنتخبات العالمية.

وأشار إلى أن كارلوس كيروش هو الذي اكتشف الأسطورة كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه إيجابياته أكثر من سلبياته.

ولفت إلى أن المنتخب الوطني لديه مواجهات صعبة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لا سيما بعد تصدر ليبيا المجموعة، ناصحا المدرب البرتغالي بعدم الاستهتار بالمنتخب: «محدش يستسهل بمنتخب ليبيا خصوصا بعد فوزه على أنجولا خارج أرضه».