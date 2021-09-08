اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، رداد عارضة شقيق قائد عملية الهروب من سجن جلبوع الاسرائيلي محمود عارضة.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن قوات عسكرية إسرائيلية اعتقلت في جنين فجر اليوم، عددا من أقارب الأسرى الفارين، بينهم يعقوب نفيعات والد السجين نفيعات من بلدة يعبد، ورداد عارضة شقيق السجين محمود عارضة من بلدة عرابة، وباسم قاسم عارضة شقيق محمد قاسم عارضة.

وقبل اعتقاله بيوم واحدٍ، تنبأ رداد عارضة باعتقاله من الجيش الإسرائيلي عقب فرار شقيقه من السجن. وكانت "الشروق" قد تواصلت مع رداد قبل اعتقاله للحصول على تعقيب بشأن فرار أخيه، لكن الوضع الأمني غير المستقر للعائلة حال دون الحصول على إجابة.

وقال رداد للشروق عشية يوم فرار الأسرى من سجن جلبوع " سأرد عليك إلا لو منحبسناش، لأن الليلة حاسمة، والوضع غير آمن".

ولم يمهل الوقت رداد، حيث باغتت قوات عسكرية إسرائيلية منزل العائلة وقامت باعتقاله.

وظهرت على الصفحة الشخصية لرداد بموقع فيسبوك، عبارات تضامن ودعوات بالتحرير من السجون الإسرائيلية من قبل أقاربه وأصدقائه.