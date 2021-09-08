حريق هائل في عزبة الورد بالشرابية

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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للسيطرة على حريق مخزن أخشاب في منطقة الشرابية.
تلقت غرفة النجدة في القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة، للسيطرة على الحريق وإخماده.