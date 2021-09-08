حريق هائل في عزبة الورد بالشرابية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

‏تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للسيطرة على حريق مخزن أخشاب في منطقة الشرابية.

‏تلقت غرفة النجدة في القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة، للسيطرة على الحريق وإخماده.