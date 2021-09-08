 حريق هائل في عزبة الورد بالشرابية - بوابة الشروق
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حريق هائل في عزبة الورد بالشرابية


نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 6:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 6:08 ص

‏تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للسيطرة على حريق مخزن أخشاب في منطقة الشرابية.

‏تلقت غرفة النجدة في القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة، للسيطرة على الحريق وإخماده.

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