أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش، مديرً فنيا للمنتخب الوطني، خلفًا لحسام البدري

ونشر اتحاد الكرة، عصر اليوم الأربعاء، من خلال مركزه الإعلامي بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

واستقر اتحاد الكرة على تعيين جهاز معاون لكيروش.. ضياء السيد مدربًا عامًا محمد شوقي مدربا عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة، كان قد أعلن منذ أيام، إقالة حسام البدري، من تدريب منتخب مصر، بعد ضعف أداء المنتخب في مباراتي أنجولا والجابون، ضمن الجولة الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.