ضبط صاحب مركز لعلاج الغضروف بدون ترخيص في إمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المالك والمدير المسئول عن أحد المراكز لعلاج الغضروف القطنى والعنقى وخشونة الركبة بدون جراحة، - له معلومات جنائية- في إمبابة بالجيزة لقيامه بإدارة المركز "بدون ترخيص لعلاج أمراض العظام بدون جراحة.



فضلاً عن إنشائه صفحة على موقع التواصل الإجتماعى للترويج عن نشاطه فى مجال ممارسة مهنة الطب ووصفه أدوية طبية دون تصريح من الجهات المختصة وإيهام المترددين على المركز من المرضى بالعلاج بدون جراحة مدخلاً بذلك الغش والتدليس على أصحاب الأمراض المزمنة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمركز وعثر على 27 عبوة زجاجية بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" تستخدم فى علاج أمراض العظام "بدون تصريح" وحوالى 2000 كارت دعائى وروشتات علاجية وملصقات وأكلاشيهات ، وسيارة بدون ترخيص وعصا خشبية يستخدمها فى علاج المرضى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.