محافظ دمياط تتفقد مدينة رأس البر لوضع مخطط تطوير في عدد من المناطق

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الميدانية، في مدينة رأس البر للبدء في وضع مخطط تطوير بعض المناطق بها.

وصرحت الدكتورة منال عوض، بأن خطة التطوير وإعادة التأهيل، تشمتل على شوارع رئيسية بالمدينة، من ضمنها مبنى تنشيط السياحة برأس البر، وشارع الفنار بعزبة البرج.

واستكملت جولتها بزيارة مدينة رأس البر، والمرور على مبنى الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومحطة الركاب، لمناقشة خطة ترميم المبنى، ورفع كفاءته، وتطويره بشكل حضاري ليتناسب مع مكانة وطبيعة المدينة السياحية.

كما وجهت بوضع مخطط لتطويره، لتتضمن أجزاء للمحال، والبازارات، وجزء إداري للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وآخر للموقف، لتزويده بأنظمة مراقبة، ومسجد، ودورات مياه، بالإضافة لإعادة تخطيط المنطقة المحيطة به، وإنشاء مقاعد مزودة بمظلات.

وأختتمت المحافظ جولتها، بتفقدت شارع الفنار، بمدخل مدينة عزبة البرج، لوضع محاور التطوير المثلى، بما يتضمن رفع كفاءة، وتنظيم، وتخطيط الشارع، والجزيرة الوسطى، وإعادة توزيع أعمدة الكهرباء والإنارة.