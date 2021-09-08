محافظة الأقصر تبحث إجراءات نقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضري

ناقشت محافظة الأقصر، خلال اجتماع بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، تنظيم نقل الباعة الجائلين بشارع مدرسة الصنايع وأسفل كوبري أبو الجود بمقر السوق الحضرية وسط مدينة الأقصر والذي يتضمن باكيات حضارية ومزودة بكافة الخدمات.

ترأس اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير المحافظة بحضور عدد من الباعة الجائلين، الذين تم الاستماع إلى كافة مطالبهم، كما تم الانتقال إلى موقع السوق الحضرية، لمعاينة كافة الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع على أرض الواقع، بحضور الباعة الجائلين.

وأكد اللواء دكتور عماد أبو العزايم أن أعمال التطوير الجارية تتم مع الحرص على مصلحة الباعة الجائلين ومراعاة البعد الإنساني، مشيراً إلى أنه يتم أعمال حصر كافة الباعة تمهيدًا لنقلهم وتسكينهم في السوق الحضرية بشارع مطحن الاتحاد بحي وسط مدينة الأقصر.

وأوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أن القضاء على ظاهرة الإشغالات والانتشار العشوائي للباعة الجائلين بالشوارع والميادين بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الاقصر، مؤكداً مواصلة الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية وقسم شرطة المرافق تحت قيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر لشن حملات مكثفة لضبط ورفع أي إشغالات.