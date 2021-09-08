نائب يطالب بالتوسع في المجالس الطبية المتخصصة لسهولة الحصول على الخدمة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن التوسع في أعداد المستشفيات التابعة للمجالس الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المجالس الطبية المتخصصة تمثل نقطة جوهرية ومحورية كبيرة في منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لما تقدمه من خدمات كبيرة للعديد من فئات الشعب المصرى، وفى القلب منهم ذوى الإعاقة المترددين بشكل يومى عليها، ونظرا لوجود مكان واحد فقط يأتي إليه العديد من ذوى الهمم من مختلف محافظات الجمهورية لاستكمال أوراقهم ويتحملون مشقة السفر للحصول على الخدمات اللازمة، كما أن المكان أصبح غير مؤهل لاستقبال هذا الكم من المواطنين يوميا مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال توجيهات مباشرة وحزمة من القرارات والمبادرات، كما تم تخصيص عام لذوى الإعاقة، بالإضافة لحزمة من التشريعات التي تهدف لحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، أبرزها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن ثم على جميع الهيئات والمؤسسات ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على الأرض لتسهيل حصولهم على الخدمة المنصوص عليها في هذه التشريعات.

وطالب بعمل حصر لكل المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية غير المستغلة بالشكل الأمثل، على أن يتم تحويلها إلى مستشفيات تابعة للمجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة لضرورة تخصيص مستشفى على الأقل في كل محافظة للمجالس الطبية المتخصصة بدلا من الاكتفاء بواحدة في العاصمة للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة ذوى الإعاقة.