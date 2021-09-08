محافظ مطروح: تطوير مكتبة مصر العامة ومركز توثيق التراث بسيوة

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير مبنى مكتبة مصر العامة بسيوة، ومركز توثيق التراث المقامان بحديقة الواحة على مساحة ٢٨٠٠م ٢، على الطراز البيئي بتكلفة ٦٠٠ ألف جنيه كمرحلة أولى، ورفع كفاءة متحف البيت السيوي وباقي الحديقة بشكل حضاري في المرحلة الثانية.



ويشمل رفع كفاءة مبنى توثيق التراث بإقامة قاعة للأطفال وقاعة الأنشطة وقاعة حاسب آلي وقاعة ندوات وتدريب واجتماعات، ومعرض للمشغولات البيئية، مع رفع كفاءة قاعة الاستقبال وتحويلها لقاعة اطلاع للكبار، وكذلك قاعة اجتماعات كبرى مع مراعاة الطراز البيئي في جميع أعمال التطوير، بما يتناسب مع الشكل العام للواحة وكمزار سياحي بجانب هدفه كمركز إشعاع ثقافي لأهالي الواحة.



وأشاد محافظ مطروح بجهود تطوير مكتبة مصر العامة، موجها بأهمية الإسراع في إنهاء الأعمال والإعداد لافتتاحها في السادس من أكتوبر القادم.