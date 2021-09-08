ونوهت المحافظة - فى بيان لها مساء اليوم - بأن الأمر سوف يتطلب قيام الشركه بغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لتنفيذ أعمال الربط مما ينتج عنه قطع المياه لمدة ١٢ ساعة؛ وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء بعد غد الجمعة حتى الساعة السادسة صباح السبت القادم.

وأشارت المحافظة إلى أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هى (الزهراء، المنيب، القصبي، أرض البحر، جسر الكنيسه، الكنيسه، شارع ربيع الجيزى ومتفرعاته، العمرانية الغربية، الطالبيه الهرم، الكوم الأخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبيه حتى المريوطية هرم، مشعل، شارع زغلول، شارع اللبيني، نازلة السيسي، نزلة البطران، كفر المنفي، وكفر الجبل).

ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

ونوهت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة والطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.