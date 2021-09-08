عبد الحفيظ يسخر من شائعة اعتداء كهربا عليه: طلعوه ضربني علشان ضرب غيري

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سخر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، من شائعات أزماته مع محمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "أعتقد أنها شائعة مضحكة للغاية، طلعوه أنه ضربني علشان ضرب غيري".

واضاف: "كنت أتحدحث عن من يغالي في طلباته المادية يتم الاستغناء عنه بالتأكيد لأن الأهلي دائما هو رقم واحد حتى الجماهير مقتنعة بذلك".

وأكمل: "كيف سيتعدى لاعب على مدير كرة أو حتى لاعب معه في الفريق".

وأكمل: "هناك أزمات تحدث بين لاعب وصديقه في الفريق، ويقولون بعدها أنه تم الصلح بينهما وبالفعل يكونوا متصالحين، لكن اين حق النادي وجماهيره أين حق القميص الذي ترتديه، وأين حق مجلس الغدارة والجهاز الفني؟ لذلك لابد من توقيع عقوبة وقتها حتى في التصالح".

وانتقل مدير الكرة بالأهلي للحديث عن حسين الشحات.. قائلا: "حصل على كل شئ مع الأهلي سوبر محلي ودوري مصري وسوبر إفريقي وبطولتي دوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم ويقولون عليه فاشل؟".

وأتم: "كان هناك عرض رسمي من فريق الحزم السعودي ولك تم رفضه لأسباب كثيرة وأولها احتياجنا الفني للاعب كان أكبر".