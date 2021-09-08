لميس الحديدي عن شبكة الطرق: بقيت بروح من أكتوبر لمصر الجديدة في نص ساعة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الدولة تقوم بجهد دؤوب لتطوير البنية التحتية دعمًا لجذب المستثمرين في إطار مرحلة التشغيل، مشددة على أن عملية التطوير التي تقوم بها الدولة بخطى ثابتة في مجال الموانئ يوازيها جهد مستمر في تطوير شبكة الطرق الداخلية بالبلاد.

وأضافت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «ON»، أن منظومة وشبكة الطرق شهد عمليات تطوير بشكل كبير جدًا، متابعة: «أي حد مسافر على الطرق أو ينتقل من مدينة لأخرى سيلمس هذه التغيرات وهذا الكم من التطوير».

وتابعت: «أنا شخصيًا كان عندي كذا مشوار من مدينة السادس من أكتوبر حتى مصر الجديدة ولمست ده بنفسي والصراحة أصبح هناك محاور مرورية تقلص المدة التي كنا نستغرقها في التحرك إلى نصف ساعة في مقابل ساعة ونصف في السابق وهذا يعني أن منظومة الطرق الجديدة غيرت شكل البلد».

ورأت الإعلامية أن هذه النقلة النوعية في شبكة المواصلات تسهم بشكل كبير في تغيير الحياة سواء من ناحية الوقت أو تستهلاك البنزين وسرعة إنجاز العمل وذلك عبر جهد من شركات الدولة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

برنامج «كلمة أخيرة» يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.