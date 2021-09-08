منظمات إغاثة تندد بالأزمة المستمرة في مخيمات اللاجئين باليونان

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انتقدت منظمات إغاثة نهج الحكومة اليونانية إزاء تدفق اللاجئين إلى جزر بحر إيجة، قائلة إنه تسبب في "أزمة إنسانية".

وذكرت مجموعة "يوروب ماست آكت" (إيما)، وهى منظمة شاملة، في بيان لها اليوم الأربعاء: "على مدى السنوات الخمسة الماضية قامت الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي ببناء وإدامة مخيمات في بحر إيجة كوسيلة لإدارة الهجرة على حدود أوروبا مع تركيا. وقد تسبب هذا النهج في أزمة إنسانية طويلة الأمد".

وأضافت المجموعة أنه "الآن، بعد خمس سنوات من المعاناة الإنسانية الشديدة، يخطط الاتحاد الأوروبي واليونان لبناء مخيمات مغلقة دائمة على جزر بحر إيجة. في هذه المخيمات، سيتم احتجاز طالبي اللجوء في ظروف شبيهة بالسجن".

وأوضحت المجموعة أن المخيمات الجديدة "سوف تضاعف من انتهاكات حقوق الإنسان مع إبقاء أوروبا على نهج غير فعال لإدارة الهجرة".

وشجبت مجموعة إيما، التي تضم محامين محليين ومنظمات مناصرة للاجئين، ما وصفته بـ"سياسة الردع والاعتقال والترحيل القاسية وغير المعلنة".

وسوف يتم افتتاح المخيم الجديد الأول في ساموس في 18 سبتمبر. ومن المقرر الانتهاء من مخيمات خيوس وليسبوس خلال العام المقبل.

وأكدت مجموعة إيما أنه "من خلال التجربة، نعلم أن حبس الناس في المخيمات ليس حلا.. لذلك نقول: لا مزيد من المخيمات!".

وانتقد المدافعون عن اللاجئين إزالة المخيمات من البنية التحتية للجزيرة وقالوا إنه من الصعب على المقيمين فيها المغادرة.

وتعرضت الحكومة اليونانية لانتقادات من متطوعين عندما أقرت قانونا في أواخر العام الماضي يقيد أنشطتهم بشدة.