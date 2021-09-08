محافظ الإسكندرية ينفي أنباء نقل تجار حلقة السمك

تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، وسط تجار حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك؛ لإطلاعهم على مشروع تطوير الحلقة المقرر تنفيذه والاستماع إلى استفساراتهم واقتراحاتهم، في إطار خطة المحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك على أعلى مستوى يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط.



وقال الشريف إنه منذ سنة تم إطلاق إشارة بدء دراسة تطوير حلقة السمك، وإعادة تطويرها بالمستوى اللائق بمدينة الإسكندرية، في ضوء الدعم الكامل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن التكلفة المبدئية لمشروع تطوير الحلقة ستبلغ ٢٣٠ مليون جنيه، وأنه سيتم البدء في تطوير الحلقة الحالية ثم التوسع فيما بعد، ومراعاة جميع التجار بالحلقة من أصغر تاجر وحتى أكبر تاجر.



ونفى الشريف الشائعات المتداولة بشأن ترحيل تجار حلقة السمك من مكانهم الأصلي، مؤكداً لتجار الحلقة أنه حرص على التواجد بينهم اليوم والاستماع إلى مطالبهم قائلاً: "أي حاجة هيحتاجها التجار في الحلقة الجديدة هيتم تلبيتها وفقاً للتصاميم الهندسية الصحيحة والتي عكف علي وضعها المتخصصون".



وأضاف أن حلقة السمك التي تم إنشائها منذ عام ١٨٣٤م تعد من أهم الأسواق التجارية للأسماك في نطاق الوجه البحري، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للحلقة الذي يعاني من تدهور البنية التحتية وسوء توزيع الأنشطة لا يتناسب مع مكانة الحلقة التراثية والتاريخية لذا كانت المحافظة بكافة أجهزتها حريصة على تطوير الحلقة بشكل يضاهي الأسواق الأوربية.



ومن جانبهم؛ أعرب تجار حلقة السمك عن سعادتهم باهتمام محافظ الإسكندرية بالاجتماع معهم، وإطلاعهم على مشروع تطوير الحلقة، وقدموا له الشكر والتقدير على حرصه على إشراكهم في مشروع التطوير وأخذ مقترحاتهم واحتياجاتهم بعين الاعتبار.



وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد شوشة المهندس الاستشاري عن المشروع الوضع الحالي للحلقة والوضع المستقبلي لها، والمكاسب التي ستعود على تطوير الحلقة، مشيرًا إلى أن الحلقة الجديدة ستكون ثلاثة أضعاف الحلقة القديمة، وتضم كل الخدمات كما ستضم مجموعة من المحلات والمطاعم التي تخدم الحلقة، كذلك تم وضع حل جذري للقضاء على مشكلة الرائحة، بالإضافة إلى إنشاء مخازن وثلاجات وموقف للسيارات وغيرها من أعمال التطوير.