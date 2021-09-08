الجيش اليمني: مقتل واصابة عشرات الحوثيين إثر غارات للتحالف في تعز

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أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية اليوم الأربعاء بمقتل وإصابة عشرات الحوثيين، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن العقيد عبدالباسط البحر، الناطق باسم محور تعز، قوله "إن مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للميليشيات في جبل أومان، و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان ومحيط مطار تعز، وقاعدة طارق الجوية ومعسكر للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة".

وأشار البحر إلى أن الغارات استهدفت "بدقة عالية أهدافا للميلشيات وتدمير مراكز تخطيط وعمليات، وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية".

وأكد المسؤول العسكري، أن ميليشيا الحوثي "تكبدت خسائر بشرية كبيرة، بينها قيادات كبيرة وميدانية وتدمير عربات ودبابات ودوريات عسكرية".

ولم تصدر جماعة الحوثي اي تعليق حول هذه الخسائر حتى الان.

وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الالمانية(د.ب.أ)، أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة للحوثيين في مطار تعز الدولي، وقاعدة طارق بن زياد ومعسكر الدفاع الجوي ومواقع اخرى، شرق المدينة، بعد عامين من توقف الغارات.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، تخلف في العادة قتلى وجرحى.

وتأتي هذه الغارات بعد أيام من استهداف الحوثيين الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، التي أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراضها وتدميرها.