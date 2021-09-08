هونج كونج تعتقل 4 نشطاء بارزين بموجب قانون الأمن المثير للجدل

اعتقلت السلطات في هونج كونج أربعة نشطاء معروفين بموجببقانون الأمن المثير للجدل الذي فرضته بكين.

وذكر تحالف هونج كونج لدعم الحركات الوطنية الديمقراطية في الصين، أن شرطة أمن الدولة اعتقت صباح اليوم الأربعاء نائبة رئيس التحالف، المحامية تشاو هانج تونج والأعضاء البارزين ليونج كام وي، وتانج نجوك كوان، وتشان دور وي.

وأكد التحالف الاعتقالات على صفحته على فيسبوك. وتقف المجموعة وراء الوقفة الاحتجاجية السنوية في ساحة تيانانمين في هونج كونج.

ويستهدف قانون الأمن في هونج كونج المعارضة المؤيدة للديمقراطية ويعارض الأنشطة التي تعتبرها بكين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية أو تآمرية. ويرى المنتقدون أن ذلك يعمل على إسكات المعارضة وتعزيز قوة الحزب الشيوعي.

وتم اعتقال أكثر من 100 ناشط ديمقراطي بموجب القانون.