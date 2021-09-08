وزير التعليم العالي: مصممون على دوران عجلة الإنتاج وعودة الدراسة لطبيعتها

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية لديها تصميم قوى على دوران عجلة الإنتاج، وعودة العام الدراسي لطبيعته، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة حدث بها انفراجه كبيرة فيما يخص توفير عدد كافي من اللقاحات.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن المواطن تقع عليه مسئولية بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، سواء المواطن العادي أو عضو هيئة التدريس أو الطالب، مشددًا على أهمية الوعي لدى المصريين.

وأكد أن الوعي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتطعيم كافة العاملين سواء في التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي، وكذلك طلاب المرحلة الجامعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل بشكل يومي منذ عامين على وجود حل لأزمة كورونا، معقبًا: «منذ فبراير ٢٠٢٠ وقت ظهور الحالات في مصر ونحن نعمل بشكل مؤسسي من خلال لجنة الأزمة المصغرة والتي بها القطاع الطبي، ثم لجنة الأزمة الموسعة والتي بها قطاعات الدولة المختلفة».

ولفت إلى إجراء اجتماعات شبه يومية كل يومين أو ثلاثة في أيام ذروة الفيروس خلال الموجة الأولى والثانية والثالثة لمواجهة الأزمة، قائلا: «مستمرون في عقد الاجتماعات إلى الآن وذلك للسيطرة على الموقف الوبائي من خلال مستشفيات وزارة الصحة أولا، والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، ومستشفيات الدفاع المدني، والمستشفيات الخاصة وخلف الجميع مستشفيات قطاع القوات المسلحة بإمكانياتها الضخمة وهذا هو ما جعلنا نسيطر على الوضع الوبائي خلال عام ونصف منذ بداية الجائحة وذلك نتاج منظومة وملحمة كبيرة وتنسيق حدث بين القطاعات المختلفة».

وأضاف أن التطعيم ضد وباء فيروس كورونا تم التنسيق جيدا له حيث قامت الوزارة بعمل حصر بأعداد العاملين بالمنظومة التعليم العالي وتم إبلاغ وزارة الصحة بهم والتي قامت بتجهيز كميات وفيرة ومتكاملة من اللقاح ثم تسليم الجامعات في كل محافظات مصر وقامت وزارة الصحة متمثلة في الوزيرة هالة زايد بمتابعة يومية لعملية التطعيم كما تمت المتابعة من وزارة التعليم العالي من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات.

وتابع: «تواجدنا اليوم في مركزين للتطعيم داخل جامعة القاهرة من أصل ١٧ مركز متوافر فيهم كافة الإمكانيات بالكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوي وفي توثيق وتسجيل عمليات التطعيم والتي من شأنها تغيير نظرة العالم للإجراءات الصحية والوقائية التي تقوم بها مصر ويثبت أنها تستطيع توفير التطعيم لقطاع عريض من المجتمع في وقت قياسي، مما ينعكس على موافقة دول العالم لفتح قياسي الأجواء لمصر».

وأكد وزير التعليم العالي أنه قبل بدابة العام الدراسي سوف يقوم بجولات لمراكز تطعيم أخرى ليطمئن على سير الإجراءات بشكل سليم، مشددا على أن عملية متابعة مراكز التطعيم تتم بشكل يومي من خلال تقارير تصل إلى الوزارة محدثة من كل محافظات مصر خاصة المحافظات النائية.