ضبط 4 أطنان عصائر فاسدة في دكرنس بالدقهلية

ضبط المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة دكرنس، التابعة لمحافظة الدقهلية، مصنعًا لإنتاج العصير الصناعي بقرية كفر الباز، والتحفظ على 4 أطنان عصائر مانجو وجوافة منتهية الصلاحية.



وعلى الفور استدعى رئيس مدينة دكرنس مسئولي الرخص والبيئة والتفتيش المالي والمتابعة والشئون القانونية برئاسة المركز؛ لمعاينة المكان وعمل التقرير اللازم، وطلب حضور مسئولي الإدارة الصحية بدكرنس؛ لرفع تقرير يشمل معاينة المكان على الطبيعة.



وبناءً على تقرير مفتشي الصحة ومسئولي رئاسة المركز والوحدة المحلية، تم تشميع المكان بالشمع الأحمر وفصل المرافق، حيث أكد رئيس مركز ومدينة دكرنس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة المستمرة للوقوف على حسن تقديم الخدمات للمواطنين، ومنع أية تجاوزات في أي مكان، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.