وقع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء قبالة سواحل قضاء داتشا التابع لولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، بأن الزلزال وقع في تمام الساعة الرابعة و40 دقيقة فجر اليوم.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الإدارة أن الزلزال وقع على عمق 5.79 كيلومتر.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.