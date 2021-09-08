أفادت وكالة الأنباء السودانية بسقوط طائرة عسكرية داخل المياه الممتدة للنيل الأبيض ظهر اليوم في منطقة الشقيلاب جنوبي العاصمة الخرطوم، فيما لم تؤكد أي جهة عسكرية رسمية هذا النبأ بعد.

وذكر شهود العيان من سكان المنطقة أن قوة عسكرية هرعت إلى مكان الحادث بقيادة العميد شرطة محمد الأمين مدير شرطة محلية جيل أولياء ومدير قسم الكلاكلة اللفة جنايات محمد الأمين سعيد إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موقع الطائرة.

ووصلت قوات الدفاع المدني وجنود بزي سلاح البحرية السودانية إلى موقع الحادث الذي طوقته الشرطة والقوات الأمنية الأخرى ومنعت دخول المواطنين الى محيط الحدث.

ويقول سكان المنطقة إنهم سمعوا دوي ارتطام الطائرة بالمسطح المائي وهي منطقة متسعة إذا أن هذا الفصل هو فصل الخريف والفيضان الذي يتسع فيه النهر بصورة واسعة لعدة كيلومترات.

وبحسب شهود العيان لا تزال الجهود متواصلة لمعرفة مكان الطائرة وانتشالها.

ووصلت إلى المنطقة طائرات مروحية تشاهد وهي تحلق فوق المنطقة. ولم تصدر القوات المسلحة بيانا رسميا بعد ولم يعرف عدد الذين كانوا على متن الطائرة.