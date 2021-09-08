روسيا تستعد لدخول قائمة أكثر 10 دول مصدرة للشوكولاته متجاوزة سويسرا

قد تدخل روسيا هذا العام قائمة أكبر 10 دول مصدرة للشوكولاته في العالم، متجاوزة سويسرا في الإنتاج، بحسب جمعية صناعة الحلويات "أسكوند"، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وبحسب الجمعية، فإنه بالاستناد إلى أرقام المركز الفيدرالي لتطوير تصدير المنتجات التابع لوزارة الزراعة، فإن "روسيا يمكن أن تصعد من المركز الـ11، متجاوزة سويسرا، لتدخل ضمن قائمة أكثر 10 دول في العالم تصديرا للشكولاته".

فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تضاعف المعروض من منتجات الشوكولاته الروسية، ليكسر حاجز الـ300 ألف طن في عام 2020.

وفي عام 2021، سجل سوق الشوكولاته الروسية انتعاشا في الطلب مقارنة بـ2020، ويسير بوتيرة أسرع من الانخفاض الذي حصل في العام المنصرم.

ووفقا للإحصائيات، فخلال الأشهر السبع من هذه العام تجاوز حجم الصادرات ليس فقط العالم الماضي وإنما عام 2019، بحسب ما صرح الرئيس التنفيذي للجمعية، فياتشيسلاف لاشمانكين.

وفي الفترة الممتدة من يناير وحتى يوليو، زادت صادرات هذه المنتجات بنسبة 23%، لتصل إلى 144 ألف طن، ومن حيث القيمة بنسبة 24%، لتصل الى 371 مليون دولار.

وفي نهاية عام 2021، قد يتجاوز تصدير الشوكولاته الروسية حاجز الـ760 مليون دولار، كما تتوقع الجمعية، وينشط حاليا 120 شركة حلويات روسية تشارك بنشاط في التصدير وهذا ما يزيد بنسبة 72% عن عام 2019.

وهذا العام تم شحن الشوكولاته الروسية ومنتجاتها الى أكثر من 75 بلدا، ولاتزال رابطة الدول المستقلة في قائمة المشترين، بالإضافة لذلك في عام 2021، تم تصدير الشكولاته الروسية لأول مرة إلى نيبال والبوسنة والهرسك، وكذلك إلى مقدونيا الشمالية.

وفي الوقت الحالي، تحتل روسيا المرتبة الأولى بين موردي الشوكولاته إلى الصين، حيث نما معدل التصدير إلى الصين بمقدار 9 أضعاف في السنوات الخمس الماضية.

يذكر أن روسيا تعتبر من بين أكثر 15 مستوردا لحبوب الكاكاو، التي تدخل في صناعة الشوكولاته.