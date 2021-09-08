السيسي: الحكومات لن تستطع تحقيق التعافي الأخضر بمفردها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومات لن تستطع تحقيق التعافي الأخضر بمفردها؛ لذا يبرز الدور المحوري للقطاع الخاص؛ للمضي قدما نحو مستقبل مستدام من خلال الآليات المبتكرة للتمويل المختلط، مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، اليوم الأربعاء، أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، استنادا إلى الأولويات الوطنية.

وأوضح أن أهداف رؤية مصر التنموية لـ2030، تتسق مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، مؤكدا أهمية تحقيق التكامل الإفريقي من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

وتابع: "اتفاقية التجارة الحرة تمثل دافعا قويا للمضي قدما نحو تعزيز الاندماج والتكامل بين دول القارة".