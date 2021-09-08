قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن انخفاض الحدود الدنيا للجامعات الحكومية أدى إلى انخفاض الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية، موضحًا أن الأخيرة تخاطب الشريحة التي لم توفق أو يحالفهم الحظ في الالتحاق بالجامعات الحكومية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب بالجامعات الخاصة بلغ 85%، والجلالة والمنصورة الجديدة 82%، والملك سلمان 80%.

وأشار إلى أن انخفاض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب داخل جامعة سلمان يرجع إلى أنها تتسم بطبيعة خاصة ووجودها في منطقة خاصة، مضيفًا: «نحتاج توجه المواطنين إليها لتنمية محافظة جنوب سيناء».

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الغرض من تخصيص استثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه في إنشاء الجامعات الجديدة هو تحقيق تنمية عمرانية تقوم حول تلك الجامعات، قائلًا إن تنفيذ الخدمات التعليمية والصحية بالمناطق الجديدة يساهم في الخروج من الحيز العمراني القديم.

وذكر أن الحيز العمراني القديم يمثل 7% من المساحة الإجمالية لمصر، مشيرًا إلى أن التوسعات في المدن الجديدة يؤدي إلى زيادة نسبة المعمور إلى 16% من المساحة الإجمالية لمصر ونقل المجتمعات إلى أماكن جديدة.