 كوريا الجنوبية: انطلاق منتدى الأمن الدولي بمشاركة أمريكا وروسيا والصين واليابان - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: انطلاق منتدى الأمن الدولي بمشاركة أمريكا وروسيا والصين واليابان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 10:55 ص

انطلقت بالعاصمة الكورية الجنوبية سول أعمال منتدى الأمن الدولي السنوي، والذي تستضيفه وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، لإجراء مناقشات حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن الوزارة قولها في بيان اليوم الأربعاء، إن المنتدى المقرر أن يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، سيجمع كبار المسؤولين من الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا، بالإضافة إلى خبراء في قضايا تشمل جائحة كورونا.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يكون المنتدى بمثابة فرصة لتوطيد التعاون الدولي من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس البلاد، بعد أن حذرت من "أزمة أمنية خطيرة" احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة الصيفية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أغسطس.

 
 

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