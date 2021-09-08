تحرير 50 محضرًا في حملة على الأسواق بمدينة الزينية في الأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملات مكبرة على الأسواق بمدينة الزينية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 50 محضرا تتضمن 38 محضرا للمخابز البلدية وهى 19 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٥ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل، محضرين توقف عن الإنتاج بدون عذر، ٧ محاضر عدم نظافة، محضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،٣ محاضر نقص في الوزن.

و١٢ محضرا للمحلات العامة وهي ٩محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ٣ محاضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية.

قاد الحملات عبدالرزاق عمر مدير الإدارة التموينية بالمركز وعبدالحميد يونس رئيس مكتب التموين بالمركز ومحمد عباس مفتش تموين بالمركز وعزالدين يوسف مدير الرقابة بالإدارة.