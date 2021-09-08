يعقد مجلس الجامعة العربية برئاسة وزير خارجية الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح غدا الأربعاء دورته العادية 156 على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية.

ويبحث المجلس في دورته التي تعقد في سبتمبر من كل عام عددا من الموضوعات الدائمة تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام، والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب متابعة تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا، بالإضافة إلى دعم موازنة السلطة الفلسطينية وعدد من الموضوعات السياسية الخاصة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشئون العربية.

ومن المقرر أن يجرى على هامش الاجتماع الوزاري عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران لمناقشة آخر مستجدات وتطورات ملف الأزمة مع إيران والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتضم اللجنة فى عضويتها، السعودية ( رئيساً) وعضوية كل من "الإمارات والبحرين ومصر "بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية فى الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا وزاريا لها، وذلك لمناقشة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدى لها ، وتضم اللجنة فى عضويتها مصر (رئيساً) وعضوية كل من " الإمارات والبحرين والسعودية والعراق"، والأمين العام للجامعة العربية.

كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، اجتماعا وزاريا لها، وهي تضم فى عضويتها الأردن (رئيساً)،" الجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب" بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وسوف ترفع اللجان الثلاث تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال، لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية.