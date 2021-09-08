استبعاد المدير المالي لمستشفى الشهداء في المنوفية

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية استبعاد المدير المالي والإداري في مستشفى الشهداء المركزي لعدم تعاونه في العمل، وعدم إنجاز المهام الموكله إليه مما أدى إلى تعطيل العمل، وكثرة أعطال الأجهزة لبطء الإجراءات المالية وعدم الانضباط الإداري بالمستشفى، فضلا عن المخالفات المالية والشكاوى ضده من العاملين بالمستشفى.

جاء ذلك عقب جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالمستشفى لمتابعة سير العمل، ووجود العديد من المخالفات.

كما قرر إقالة رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفى لعدم تعاونه في العمل وعدم تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة بالمستشفى، ويتم إعادة تشكيل جهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفى وذلك خلال 72 ساعة من تاريخه.

كما تم إقالة رئيس قسم الصيانة بالمستشفى، وذلك لكثرة أعطال الأجهزة الناتجة عن عدم تعاونه وعدم وجود سياسة واضحة للعمل داخل الفريق وعلى مدير المستشفى تكليف مسؤول للصيانة والإفادة خلال 72 ساعة من تاريخه.

وقرر وكيل وزارة الصحة، إحالة 58 طبيبا، و54 ممرضة، وإداريين، و5 فنيين بالمستشفى للشؤون القانونية بالمديرية للتحقيق معهم لعدم الانضباط.

و تفقد "جودة"، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، بحضور مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولجنة تحسين الأداء.

كما اطمأن وكيل الوزارة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة، وقسم الكلي الصناعي، والمعامل، والحضانات.

وتم التأكد من انتظام العمل وفحص الأطفال بالحضانات ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين.

ووجه إدارة المستشفى والفرق الطبية بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

كما راجع السجلات الطبية، مؤكداً على تدوين جميع البيانات والإجراءات التمريضية الخاصة بالمريض بها.

وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من اتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.