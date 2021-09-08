الرئيس السيسي يشيد بدور الكويت في مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الهام الذي تقوم به الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، وتم التوافق حول أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية وتعزيز أطر العمل العربي المشترك، مؤكدا ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الأربعاء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محمد الذويخ السفير الكويتي بالقاهرة حيث تم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والإقليمية خاصة التطورات في كل من سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته لأمير الكويت، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، ومشدداً في هذا السياق على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.