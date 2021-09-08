‎أعلنت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "30 مارس" طرحه في دور العرض السينمائي بداية من اليوم الأربعاء في دور العرض السينمائي، وكان من المفترض أن يقام عرض خاص للفيلم غدا الخميس ولكن تم تأجيله، لظروف قهرية تعرضت لها أسرة منتج الفيلم.

‎فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج راني مسحال.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك فى إطار من الإثارة والتشويق.