وأوضحت وزارة النقل العراقية - في بيان اليوم الأربعاء - أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 06:43 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4.5)، درجة حيث تبعد (18) كم شمال غربي قضاء كلار من محافظة السليمانية".