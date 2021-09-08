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وأوضحت وزارة النقل العراقية - في بيان اليوم الأربعاء - أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 06:43 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4.5)، درجة حيث تبعد (18) كم شمال غربي قضاء كلار من محافظة السليمانية".