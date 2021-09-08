الكرملين: لا نعتزم إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية الجديدة حاليا

أعلن الكرملين أن روسيا لا تعتزم إجراء محادثات في الوقت الحالي مع الحكومة الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان في أفغانستان، مشيرا إلى أن موسكو ستتابع خطوات هذه الحكومة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء: "نجري عبر سفارتنا في كابول الاتصالات المطلوبة لضمان أمن دبلوماسييها وبخصوص مسائل فنية أخرى، وليست لدينا خطط لإجراء أي محادثات أخرى حاليا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار المتحدث إلى أن روسيا كمعظم الدول الأخرى ستتابع عن كثب تطورات الوضع في أفغانستان والخطوات التي ستتخذها الحكومة الجديدة، دون شرح العوامل التي من شأنها التأثير على الموقف الروسي.

وحذر بيسكوف من أن هناك مخاطر محتملة قد تواجهها روسيا من أفغانستان، منها تهريب المخدرات وأنشطة الجماعات الإرهابية.