وشدد الوزير - خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الافتراضي حول أفغانستان - على أن المملكة تولي أهمية قصوى لدعم السبل التي يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية، معربا عن أحر التعازي لشعب أفغانستان وأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الأحداث المؤسفة في مطار كابل.

وأوضح وزير الخارجية السعودي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - أن المملكة تأمل في أن تعمل حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية على حفظ السلام والأمن وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع هذه التطلعات.