إسبانيا تقترح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لذوي المناعة الضعيفة

قالت السلطات الصحية الإسبانية، الثلاثاء، إنها ستقترح جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكورونا لبعض الأشخاص الذي يعانون من نقص المناعة، لكنها استبعدت تعميم الإجراء في الوقت الحالي.

وأوضحت وزارة الصحة أن المعنيين هم "بعض الأشخاص في وضع نقص مناعي خطير، ممن يواجهون خطرا كبيرا بظهور استجابة مناعية غير كافية للجرعة العادية من اللقاح".

وهؤلاء هم خصوصا الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء أو أولئك الذين يخضعون لعلاج ضد التصلب اللويحي الذي يبدو أنه يلغي الحماية التي تمنحها اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

في المقابل، لا تنوي إسبانيا في الوقت الراهن تقديم جرعة إضافية لأكثرية السكان، حيث قالت الوزارة في بيان: "لا نملك في الوقت الحالي بيانات متينة تسمح بالتوصية بإعطاء جرعة معززة لعامة الشعب".