ضبط المتهمين بالاعتداء على عروسين في ليلة زفافهما بالفيوم

تمكنت وحدة مباحث قسم أول الفيوم من القبض على 3 أشقاء؛ لاتهامهم باستئجار بلطجية والاعتداء على عروسين في ليلة زفافهما، وطعن العريس بمطواة وكسر ذراع العروس، بسبب رفضها الزواج من أحدهما لسوء أخلاقه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم أول الفيوم يفيد ورود بلاغ من أحمد جلال، 26 سنة، وعروسة آية مجدي، 18 سنة، بتعرضهما للاعتداء والضرب من مجموعة من البلطجية، بتحريض من شخص يدعى «علاء. أ» وشقيقه «ض»، بسبب رفض أسرة العروس الزواج من الأول لسوء أخلاقه.

وأوضح البلاغ أن المتهم الأول قرر الانتقام من العروس، بمعاونة شقيقه ومجموعة من البلطجية، وأوقفوا سيارتهما أثناء عودتهما من حفل الزفاف، واعتدوا عليهما بمطواة وشوم، وتم طعن العريس بمطواة وإصابة العروس بكسر في الذراع.

وجرى تشكيل فريق بحث، تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، والعميد هاني تعيلب مفتش المباحث، بقيادة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وهم ٣ أشقاء "ضياء .ا. ك، وعلاء ا.ك، وب.ا.ك: بعد هروبهم لمنطقة بالقرب من الزراعات.

وجرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.