عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد طوابير لا نهائية من السيارات أمام محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك من أجل الحصول على مادة البنزين.



ويستمر مشهد الطوابير أمام محطات الوقود في مختلفِ المناطقِ اللبنانية ما يتسببُ بزحمةِ سيرٍ خانقةٍ لا سيما عندَ الطرقاتِ الرئيسيةِ التي تربطُ العاصمةَ بيروتَ ببقية المدن.



وصدر، صباح اليوم الأربعاء، الجدول الجديد لأسعار المحروقات حيث انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 200 ليرة وصفيحة 98 أوكتان 300 ليرة.



في هذا الوقت، تتجه الأنظار إلى موعد رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، مع الحديث خلال اليومين الماضيين عن إمكانية حدوثه قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.





