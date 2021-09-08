محافظ قنا يجري جولة ميدانية لتفقد آثار حريق مصنع الألومنيوم

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، آثار حريق مصنع الألومنيوم، والذي وقع صباح أمس بقسم الدرفلة على الساخن، وهو أحد أقسام قطاعات التشكيل بالمصنع.

واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي حول حادث الحريق والإجراءات التي جرت أثناء الحادث وكذلك الإجراءات التي يقوم بها المصنع؛ لرفع الآثار الناتجة عن الحريق وإعادة تشغيل خط الدرفلة على الساخن مرة أخرى.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمود سالم أنه حدث عطل فني بقسم الدرفلة على الساخن، نشب على إثره حريق وتم التعامل مع الحريق بنظام الإطفاء الذاتي الخاص بمصنع الدرفلة وبدعم من سيارات الإطفاء بشركة مصر للألومنيوم وسيارات الإطفاء بنجع حمادي.

وأضاف سالم أن قوات الحماية المدنية فرضت كردون أمن بمحيط الحريق؛ لمحاصرته ومنع امتداده إلى العنابر المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات أو وفيات من بين العاملين، مشيرا إلى تشكيل لجنة عاجلة لتحديد الأسباب الأولية للحادث وحجم الخسائر، وإعداد تقرير فني في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن الحريق لم يؤثر على سير العملية الإنتاجية، حيث يتم العمل بقطاعات الشركة المختلفة بشكل طبيعي كما أن الحريق لن يؤثر إطلاقا على خطة المبيعات بالشركة.