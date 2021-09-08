نائب برلماني يدعو إدارات الأندية لتنظيم حملات توعية للشباب لنبذ التعصب

سوس: هناك من يستغل منصات التواصل الاجتماعى لزرع الفتن والتعصب بين جماهير الرياضة لزعزعة الاستقرار فى المجتمع



طالب النائب سامى سوس عضو مجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة أن تبذل جهدا أكبر لنبذ التعصب الرياضى بين جماهير الكرة، بعد توجيهات الرئيس السيسى بضرورة القضاء على هذا الأمر، معتبرا أن الرياضة دائما مكسب وخسارة، ولابد من تقبل الأمر بروح رياضية، والتحلى بالمبادئ والقيم الأخلاقية.



وشدد سوس، فى تصريحات لـ«الشروق»، على عدم الانسياق خلف ما يتم كتابته على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأن هناك من يستغل هذه المنصات لزرع الفتن والتعصب بين جماهير الرياضة المصرية لتحقيق أهداف شخصية بزعزعة الاستقرار فى المجتمع، وعلى مشجعى كل الفرق التحلى بالروح الرياضية، وعدم التجاوز فى حق الغير.



وناشد عضو مجلس النواب، إدارات الأندية ومراكز الشباب بعقد حملات توعوية تهدف لتثقيف الشباب بمفهوم التشجيع البناء الذى يهدف إلى الحفاظ على الروابط الاجتماعية بين المشجعين وبعضهما البعض، وعدم خروج اللاعبين والإداريين عن الروح الرياضية والتسبب فى شحن وتأجيج الجماهير.