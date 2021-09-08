تنفيذ 1447 حكما قضائيا وضبط 28 قطعة سلاح بدون ترخيص في سوهاج

شنت مديرية الأمن بمحافظة سوهاج، حملة لضبط المخالفين والخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط 28 قطعة سلاح غير مرخص، وتنفيذ 1447 حكمًا قضائيًا، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بشن حملة أمنية لضبط الأسلحة غير المرخصة والخارجين على القانون، حيث شملت الأسلحة المضبوطة، بندقيتين آليتين، و4 بنادق خرطوش، وطبنجة حلوان، و15 فردًا روسيًا محلي الصنع، و6 فرد خرطوش محلى الصنع، طبنجة، و7 قطع سلاح أبيض، بالإضافة إلى قضايا مخدرات، وقضايا مسطحات، "إلقاء مخلفات، صيد، وملاحة، وبيئة".

واشترك في الحملة ضباط إدارات البحث الجنائي، والمسطحات، والمخدرات، ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية، من إدارة قوات الأمن، بالتنسيق وفرع الأمن العام.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.