خبير: العدد الحقيقي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 100 مليون شخص

أعلن مدير معاهد الصحة الوطنية (NIH) التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، فرانسيس كولينز، أن العدد الحقيقي للأمريكيين الذي أصيبوا بفيروس كورونا في عام 2020 تجاوز الـ 100 مليون شخص.

وقال كولينز في مدونته الرسمية على موقع معاهد الصحة الوطنية، يوم الثلاثاء، إن "الكثير من الإصابات ظلت دون الكشف عنها بسبب القدرات المحدودة على إجراء التجارب في بداية العام والعدد الكبير من الإصابات الخفيفة أو من دون الأعراض".

وأضاف أن الدراسة التي تم نشرها في مجلة Nature العلمية، تشير إلى أن العدد الحقيقي للمصابين مع نهاية 2020 بلغ أكثر من 100 مليون، وهذا نحو ثلث عدد سكان الولايات المتحدة البالغ 328 مليون نسمة.

وأشار كولينز إلى أن هذه الدراسة الجديدة تظهر سرعة انتشار فيروس كورونا في البلاد، ومدى أهمية اللقاحات في عام 2021 لحماية صحة سكان البلاد في فترة الوباء.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المسجل رسميا في الولايات المتحدة يبلغ أكثر من 40 مليون إصابة حتى الآن، بينما كان العدد أكثر من 20 مليونا في أواخر العام الماضي.