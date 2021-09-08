تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى بامتحان الإنجليزي

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اليوم الأربعاء، أدى 410 طلاب وطالبات بالثانوية العامة، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الإنجليزية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولم ترصد غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات التربية والتعليم، أي تجاوزات في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ12 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش، اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية للشعبتين العلمية والأدبية، في مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، 410 طلاب وطالبات، وتغيب عن أداء الامتحان 5 طلاب، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99% موزعين على 12 لجنة في 11 إدارة تعليمية بالمحافظة.