أمرت نيابة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بحبس زوجة وشابين من أصدقاء عشيقها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل الزوج بعد تخديره هو وطفلته وكتم أنفاسه باستخدام "مخدة السرير" وضربه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك في منطقة "شارع 10" بمدينة المنصورة.

واعترفت "أم هاشم ف. أ."، 29 سنة، ربة منزل في تحقيقات النيابة، أنها وضعت المخدر لزوجها يدعى "صالح. م" 41 سنة ،ميكانيكي، ولطفلته بالصف الخامس الابتدائي، حتى تأكدت بغيابهما عن الوعي، واتصل على أصدقاء عشيقها كل من: "لبيب أ. ل.، 21 سنة"، و "أحمد ا. أ.، 21 سنة"، وطلبت منهما الحضور للتخلص من الزوج، وبعد حضروهم علي الفور قاموا بكتم أنفاس الزوج باستخدام "مخدة السرير" واثناء ذلك حاول المجني عليه المقاومة فقام أحدهما بضربة علي رأسه بدرج "كومودينو خشب" وقام الآخر بشل حركته وخنقه بحبل حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت الزوجة في اعترافاتها أنها كانت علي خلاف دائم مع زوجها، وفي نفس الوقت كانت تربطها علاقة بشخص آخر وكانت تريد الزواج منه، ولذلك قررت التخلص من زوجها.

وأوضح المتهمان الآخرين أنهم ساعدوا الزوجة في التخلص من زوجها من أجل صديقهما.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة، والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعي حول تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وبيان أسباب الوفاة، وتحريز أدوات القتل، وعمل المعاينة التصويرية للواقعة.

وبدأت الأحداث ببلاغ أهالي منطقة "شارع 10" بمدينة المنصورة، بمصرع "صالح. م"41 سنة، ميكانيكي، واتهام زوجته الثانية وتدعي، "أم هاشم. ف"، 29 سنة، وذلك بمساعدة اثنين آخرين بقتله بعد تهديده لها بالطلاق لشكه في سلوكها.

وبإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسرعة ضبط الجناة وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

ووجه اللواء سيد سطان، مدير أمن الدقهلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، وضم فريق البحث ضباط قسم شرطة ثان المنصورة،

بقيادة المقدم عبد الحميد الشوري رئيس مباحث القسم، والرائد محمد هيت معاون مباحث القسم، و بضبط الزوجة المتهمة، اعترفت بتفاصيل الجريمة وذلك للخلافات بينها وبين المجني عليه، وتهديه لها بالطلاق لغيابها غير المبرر والمتكرر عن المنزل، فلجأت إلي اثنين من أصدقاء عشيقها.

وتمكنت مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط باقي المتهمين وبإرشاد الزوجة المتهمة عن مكانهما، وعن الأداة المستخدمة في الواقعة، واعترفوا باشتراكهما في ارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.