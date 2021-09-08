الوكالة الأمريكية للتنمية: انتخابات ليبيا خطوة أساسية لمصالحة وطنية أوسع

أكد ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في طرابلس جون بينيل، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قبل نهاية العام الحالي في ليبيا.

وقال بينيل، في تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات العامة المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري في ليبيا تعد خطوة أساسية للوصول إلى مصالحة وطنية أوسع.

وأشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي جرى في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود أي عوائق تذكر تمنع إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر القادم في ليبيا.

وشدد بينيل، على أن عملية المصالحة في ليبيا تتطلب اشتراك الحكومة وجميع فئات الشعب، كما تتطلب تقديم القيادة الليبية تنازلات كخطوة لتقديم عملية السلام في البلاد.