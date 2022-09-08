أريد القطرية للاتصالات تبيع شركتها في ميانمار مقابل 576 مليون دولار

أعلنت شركة أريدُ (شركة مساهمة قطرية عامة)، اليوم الخميس، عن بيع شركة الاتصالات التابعة لها في ميانمار إلى شركة ناين كوميونيكيشنز في سنغافورة، مقابل قيمة إجمالية 576 مليون دولار.

وقالت الشركة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنها أبرمت اتفاقا نهائيا لبيع 100% من أسهمها في شركة (سنغافورة)، الشركة الأم التي تمتلك 100% من شركة أريدُ ميانمار و100% من شركة أريدُ ميانمار فينتش إلى شركة ناين كوميونيكيشنز، مقابل قيمة إجمالية تعادل 576 مليون دولار أمريكي، ومقابل مبلغ إجمالي قدره 162 مليون دولار أمريكي.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على الصفقة من قبل مجلس إدارة أريدُ وناين كوميونيكيشنز، ولا تزال خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية في ميانمار.

وقال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أريدُ، إن المجموعة أجرت مراجعة شاملة لأعمالها أسفرت عن إعادة تقييم التوجه الاستراتيجي العام للمجموعة.

وأضاف: "لا شك أن هذا القرار الصعب المتمثل في سحب استثمارات أعمالنا في ميانمار هو نتيجة مباشرة لهذه المراجعة التي تهدف إلى إعادة تشكيل مشاريعنا واستثماراتنا كشركة اتصالات رائدة" وكان من المهم بالنسبة لنا اتخاذ هذا الإجراء في وقت تحقق فيه أريدُ ميانمار أقوى أداء لها"، مشيرا إلى أنهم سيسعون لضمان انتقال الأعمال بأعلى قدر من الانسيابية مع الالتزام بجميع المتطلبات المحلية.

وتأسست أريدُ ميانمار عام 2014 ومقرها الرئيسي في مدينة يانجون وتوفر خدمات اتصالات الجوال والإنترنت للعملاء من الأفراد والشركات في ميانمار.