وزير الاقتصاد الألماني يتعهد بمزيد من الدعم للشركات في ظل أزمة الطاقة

تعهد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للشركات، بمزيد من الدعم في ظل أزمة الطاقة الراهنة.



وقال هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "هناك خطر بإنهاء تشغيل شركات ومصانع، ويتعين علينا مواجهة ذلك الآن. لذا سوف نقوم بتوسيع نطاق برامج المساعدات".



وتابع الوزير الألماني، أنه على الرغم من توافر مظلة حماية حاليا يمكن أن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإنه من الواضح أنه يجب توسيع هذه المظلة بصورة أكبر لفصلي الخريف والشتاء.



وأشار هابيك، إلى أنه يتم العمل حاليا تحت ضغط كبير، كي يتم دعم الشركات بطريقة هادفة وفعالة.



وكانت متحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني صرحت أمس الأربعاء بأن خطر توقف شركات ومصانع بسبب تكاليف الطاقة يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.



وأعربت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية عن استيائها من أن الأسعار وصلت لمستوى يهدد وجود كثير من الشركات. وقال رئيس الغرفة بيتر أدريان لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا: "يتزايد عدد الشركات التي تبلغنا أنها لم تعد تحصل على عقد توريد كهرباء أو غاز من الأساس"، مؤكدا أنه دون طاقة لا يمكن أن يسير الاقتصاد.