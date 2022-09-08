إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي في البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، عند الكيلو 88 اتجاه الإسكندرية بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: مروة موسي سلامة، 28 عاما، دينا موسي سلامة، 22 عاما، ملك محمد سعيد، عاما، موسى سلامة موسى، 64 عاما، سعاد موسى سلامة، 32 عاما، ياسين شريف حسين، 6 سنوات، سهام محمد إسماعيل، 54 عاما، ياسين شريف الغازولى، 6 سنوات، مقيمون مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، ومصابين بكدمات وجروح وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة.