تحتفي الدورة الأولى للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، والتى تقام بالمغرب في الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل، بالسينما الإفريقية، وذلك عبر فقرة "خاص بأفريقيا".

وأكد المهرجان، أنه في إطار الاحتفاء بالرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، ينظم المهرجان برنامج "خاص بأفريقيا"، تكريما للصور والأصوات النسوية الإفريقية من خلال "بانوراما سينما جنوب الصحراء"، والتي تضم 8 أفلام تمثل 7 دول، بالإضافة إلى المغرب، أنتجتها نساء وتناولت مسألة المرأة والنوع.

وتضم القائمة فيلم "أناتو" لفاطمة علي بوبكدي، المغرب (2021)، و"على خطى مهاجر" لدلفين يربانجا، بوركينا فاسو (2021)، و"زيندر" لعائشة ماكي، (إنتاج مشترك بين النيجر، فرنسا وألمانيا، 2021)، و"الأفريقي الذي يريد الطيران" لسامانثا بيفو (الغابون، 2015)، و"الغرفة رقم 1" لليلى ثيام (جمهورية أفريقيا الوسطى، 2017)، و"عند كوافير جولي" لروزين مباكم (الكاميرون، 2018)، و"سيما" لماتشيري إكوا، (جمهورية الكونغو الديمقراطية، 2019)، و"امرأة واحدة، مصير واحد" لحنيفة علي عمر(تشاد، 2020).

وتشارك السنغال في المهرجان "ضيف شرف"، ويعرض لسينمائييها 4 أفلام، تناولت قضية المرأة وأثرها على المجتمع السنغالي، ومنها: "أتلانتيك" لماتي ديوب، 2019 (فيلم الافتتاح)، و"الكونغو، طبيب لإنقاذ النساء" لانجيل ديابانج (2014)، و"الوقت في صالحنا" لكاتي لينا ندياي (2019)، و"تحت السماء المرصعة بالنجوم" لديانا جاي (2013).

وتتضمن فعاليات المهرجان لقاء مفتوح حول السينما الأفريقية، وعرض شهادة كاثرين رويل، الكاتبة والمنتجة والصحفية والمتخصصة في السينما الأفريقية، إلى جانب نقاش حول كتاب "50 عاما من السينما في إفريقيا تفرد وتنوع".

وتراهن إدارة المهرجان، على أن هذه الدورة تشكل فرصة لتأمل تجربة المرأة السينمائية الإفريقية التي كان لها في حضور قوي ولافت، وتكرس عروضها للنبش في قضايا المرأة من خلال برمجة أفلام مختلفة الحساسيات والروافد والرؤى، بما يجعلها متناغمة مع احتضان العاصمة المغربية للثقافة الإفريقية.