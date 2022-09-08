شرطة باريس تلقي القبض على مروج مخدرات يتنكر كعامل توصيل طلبات

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احتجزت الشرطة في باريس رجلا يطلق عليه "بن السهم" الذي كان يوصل الكوكايين لعملائه على دراجة متنكرا في هيئة عامل توصيل طلبات.

وعثرت الشرطة على ستة كيلوجرامات و 450 ألف يورو (449 ألف دولار) بفئات نقدية صغيرة، حسبما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" اليوم الأربعاء.

وكشفت البيانات التليفونية أن الرجل كان يوزع المخدر على نحو 170 عميلا، بعضهم عملاء منتظمين.

ووضع مروج المخدرات حدا أدنى لكل طلبية بجرامين وكان يعبئ المخدرات في حقيبة تبريد.

وشكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الشرطة على جهودها في مكافحة كافة أشكال تهريب المخدرات، بما فيها "خدمة التوصيل للمنازل".