 إيطاليا تسجل 17 ألفا و570 إصابة جديدة بكورونا و57 وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 17 ألفا و570 إصابة جديدة بكورونا و57 وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 10:10 ص | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 10:10 ص

سجلت إيطاليا، 17 ألفا و570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و57 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا و987 ألفا و295، والوفيات إلى 176 ألفا و9.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 140 مليونا و439 ألفا و905 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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