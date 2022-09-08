السيطرة على حريق غابات هائل في جنوب تركيا وإصابة 8 أشخاص

سيطرت وحدات الإطفاء على حريق غابات كبير في إقليم مرسين في جنوب تركيا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة، إن 8 أشخاص من بينهم شخص مصاب بشدة، يتلقون العلاج في المستشفيات.



وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (آفاد) في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحريق مستعر منذ أمس الأربعاء، وطال أيضا المناطق السكنية وأدى إلى فرار ما إجماليه 1025 شخصا.



ولم يعرف سبب الحريق على الفور.



وذكرت شبكة "إن تي في" التلفزيونية أن نحو 1500 من الهكتارات من الغابات تدمرت على طول الخط الساحلي لمرسين المطل على البحر المتوسط، ما يزيد من صعوبة جهود السيطرة على الحريق في المنطقة.



وقال محافظ مرسين، علي حمزة بهليفان، في تصريحات تم بثها عبر التلفزيون، إن السلطات سوف تعوض السكان المحليين عن الخسائر التي لحقت بهم بعد انتهاء تقييم الأضرار.



وتكافح تركيا حرائق غابات غير مسبوقة مؤخرا.



والصيف الماضي، دمرت الحرائق الهائلة آلاف الهكتارات من الغابات عبر تركيا، وكان الساحل المطل على بحر أيجه والبحر المتوسط الأسوأ تضررا.